Sale all'86,6% la percentuale di variante Delta fra i nuovi casi positivi del territorio pontino. E' il dato che emerge dall'ultima rilevazione. Una situazione che sembra incidere particolarmente sui giovani, che al momento rappresentano la categoria più esposta perché non vaccinata. I nuovi contagi sono stati 57 su tutto il territorio, per un totale di 722 nell'intero mese concentrati soprattutto nelle ultime due settimane. Latina e Terracina i comuni che hanno fatto registrare i numeri più alti, rispettivamente con 12 e 11 casi. Altri cinque positivi sono stati accertati poi ad Aprilia, Fondi e Sezze, tre San Felice Circeo, due a Cisterna, Formia, Gaeta, Monte San Biagio e Priverno, uno rispettivamente a Minturno, Roccagorga, Sabaudia, Sermoneta, Sonnino e Sperlonga. La buona notizia è che per il decimo giorno consecutivo non ci sono vittime del Covid, che restano dunque ferme a quattro dall'inizio del mese. Sono stati invece tre i ricoveri nelle scorse 24 ore e appena 13 le notifiche di guarigione. Da un'analisi della Asl emerge che i nuovi casi sono tutti legati a link epidemiologici familiari e amicali, che si diffondono in prevalenza fra persone non vaccinate o non ancora immunizzate con doppia dose. La provincia però, nonostante l'incremento esponenziale di queste settimane, continua a mantenersi sotto la soglia di pericolo che è rappresentata da 250 casi ogni 100mila abitanti. L'indice di incidenza calcolato sulla provincia è ancora intorno alla metà della soglia, ma è evidente che risulta maggiore nei comuni costieri che hanno visto aumentare più di altri i nuovi positivi. Pesa certamente il massiccio afflusso di turisti nelle località balneari, anche se al momento i contagi si registrano in prevalenza tra la popolazione locale.

