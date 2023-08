Venerdì 11 Agosto 2023, 10:02

I carabinieri del Nas sono entrati in azione nella provincia di Latina per controllare gli stabilimenti balneari e i villaggi delle varie località turistiche. La provincia è stata battuta da nord a sud, senza trascurare alcun comune. Quaranta in tutto i controlli, con dieci irregolarità rilevate in diverse località della costa pontina. Maglia bianca per Latina: la città capoluogo infatti sembra essere una delle poche località ad uscire indenne dai controlli a tappeto, con tutti gli stabilimenti ispezionati regolari. Una buona notizia, che può rendere il capoluogo più appetibile dal punto di vista turistico e della sicurezza alimentare.

Meno bene invece da Sabaudia in giù. Le località più rinomate del litorale pontino hanno avuto problemi, soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario. Nella città delle dune, infatti, così come a San Felice Circeo, Fondi, Gaeta, Sperlonga e Formia, sono stati trovati stabilimenti con irregolarità dal punto di vista igienico, con carenze soprattutto nelle relative aree di preparazione e somministrazione degli alimenti. Circa seicento chilogrammi di alimenti sono stati sequestrati: erano destinati alla somministrazione alla clientela, ma erano privi di tracciabilità e in qualche caso preparati nei locali ritenuti non idonei dal punto di vista igienico-sanitario e conservati in maniera difforme a quanto previsto dalla procedura di autocontrollo Haaccp, obbligatoria per legge, in alcuni casi disattesa.

Dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, diretti dal maggiore Felice Egidio, è stata quindi anche disposta la sospensione di tre depositi alimenti di cui due non autorizzati - a San Felice Circeo ed a Sperlonga - ed uno per gravi carenze igienico sanitarie. Tredici le sanzioni amministrative elevate, per un valore complessivo di oltre 10mila euro. Il mese scorso i Nas erano stati a Terracina e sull'isola di Ponza, dove tra il 13 e il 16 luglio erano state 25 le sanzioni per oltre 25mila euro. Su 34 strutture controllate, in 15 erano state riscontrate irregolarità. L'operazione dei carabinieri si è svolta nell'ambito del servizio "Estate Tranquilla", coordinato a livello nazionale dal Ministero della Salute, e che è volto a verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti agli utenti nel periodo vacanziero.