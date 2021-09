Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 08:37

«Mi piacerebbe portare le competizioni sportive internazionali sul territorio affinché lo sport possa fare da volano per il turismo e l'economia in genere». Alessia Gasbarroni, nuovo delegato provinciale del Coni Latina, ha le idee molto chiare sul ruolo che dovrà recitare lo sport sul territorio nonostante l'incredibile mancanza di strutture adeguate, una stortura notevole che dura da troppi anni nonostante nel tempo società, atleti e dirigenti siano riusciti a ottenere risultati importanti anche se spesso, proprio per mancanze di infrastrutture, sono stati costretti a rinunciare a categorie importanti o a gravosi traslochi in altre zone. «La situazione degli impianti in provincia è sicuramente da migliorare notevolmente perché, togliendo il Centro di preparazione olimpica Bruno Zauli di Formia, che il direttore Davide Tizzano gestisce in maniera impeccabile, e che ci ha consentito di far preparare al meglio atleti come Jacobs e Tortu, non abbiamo molti altri impianti in grado di soddisfare al meglio le esigenze di un territorio dalla grande vocazione sportiva come il nostro - spiega la dirigente - Latina come città capoluogo, in particolar modo, soffre di gravi carenze strutturali».

«Di contro lo sport pontino difatti cresce ma non è stato seguito, negli anni, da una altrettanto adeguata crescita degli impianti sportivi. Come Coni provinciale stiamo preparando, insieme al presidente regionale Riccardo Viola e ai suoi tecnici, un memorandum relativo alle più impellenti necessità impiantistiche del territorio da presentare ai candidati sindaco così che la prossima amministrazione, sia se riconfermata che rinnovata, sappia da subito di cosa la città abbisogna per consentire una pratica sportiva di livello». Le Olimpiadi e le paralimpiadi di Tokyo hanno esaltato ancora di più lo sport.

I PREMI

«In questa fase stiamo celebrando i campioni del nostro territorio e, insieme alle amministrazioni, abbiamo consegnato i dovuti riconoscimenti a nome dei cittadini ai nostri atleti olimpici di ritorno da Tokyo - ricorda la Gasbarroni - Il nuotatore Matteo Ciampi e i canottieri Matteo Lodo e Simone Venier sono infatti stati premiati dal sindaco Coletta e dal sindaco Tintari. Trovo sia molto importante esprimere ai nostri ragazzi la riconoscenza per quello che fanno, in fondo sono i loro sacrifici che ci aiutano a tenere alto il nome della provincia. Da adesso però si ricomincia, testa bassa e giù a faticare per i prossimi appuntamenti, ricordando che le Parigi è solo a 3 anni di distanza».

IL FUTURO

Ma passiamo agli obiettivi del nuovo delegato provinciale del Coni. «Diffusione dello sport di base, vorrei vedere ogni bambino della provincia praticare una disciplina - conclude - Abbiamo avuto negli ultimi anni, soprattutto a causa delle chiusure da Covid, un forte aumento dell'obesità infantile e proprio per questo il mio primo passo è stato quello di contattare le amministrazioni e sollecitare la messa a disposizione delle palestre scolastiche alle associazioni sportive e ho trovato molta sensibilità sull'argomento. Il presidente della provincia, Carlo Medici, ha subito attivato il bando per le concessioni e stessa cosa farà il sindaco Coletta a settembre. Come Coni poi, insieme al direttore tecnico Marcello Zanda, abbiamo ripreso immediatamente il progetto Educamp, centri estivi dove i bambini hanno la possibilità di praticare molti sport con istruttori di alto livello, in una sola settimana, così da poter trovare più facilmente una passione o una propensione».

Giuseppe Baratta

