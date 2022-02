Domenica 27 Febbraio 2022, 10:54

Vittoria netta alle elezioni dell'Ordine dei Commercialisti di Latina per Raffaella Romagnoli che ha ottenuto l'82% dei voti.

Un risultato nel segno della continuità e, in questo caso, anche della parentela visto che il presidente uscente è Efrem Romagnoli, fratello di Raffaella, che non ha potuto ricandidarsi alla guida dell'Ordine pontino essendo stato presidente già per due mandati, nel quadriennio 2013-2016 e nel successivo 2017-2021. Entrambi sono figli di uno storico commercialista del capoluogo, Carlo Romagnoli, anche lui Presidente del Consiglio dell'Ordine dal 1992 per tre legislature triennali consecutive.

Per effetto del regolamento elettorale maggioritario a liste contrapposte, insieme alla Presidente entrano in Consiglio altri otto professionisti, così alla maggioranza vanno 9 consiglieri sugli 11 che compongono il parlamentino dei commercialisti.

Soddisfazione è stata espressa in una nota dal presidente del seggio (Efrem Romagnoli) e dal segretario scrutatore (Dante Stravato) i quali parlano di «un largo successo frutto dell'impegno del gruppo, di cui la candidata fa parte da tempo, rappresentativo di tutte le città della circoscrizione dell'Ordine di Latina, nonché dell'ottimo lavoro svolto dalla maggioranza consiliare uscente guidata dal Presidente Efrem Romagnoli, e composta dalla Vice Presidente Adelia Davoli, dal Segretario Dante Stravato, dal Tesoriere Luigi Maragoni e dai Consiglieri Lucilla Di Maio, Simona Gentilini, Giuliano Foggia, Alessandra Fanti e Sandro Calvani».

L'affluenza (in modalità elettronica) ha superato l'81% degli aventi diritto. La novità è l'elezione di una donna alla Presidenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mai avvenuta a Latina e neanche negli altri Ordini dei Commercialisti del Lazio. A livello nazionale solo 20 dei 131 Ordini dei Commercialisti sono guidati da donne. La prossima settimana ci sarà l'insediamento del Consiglio dell'Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità, con l'attribuzione delle rispettive cariche all'interno di ciascun organismo.



