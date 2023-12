Venerdì 29 Dicembre 2023, 11:07

Un analista finanziario di 32 anni, di Gaeta, è finito nei guai per una nuova droga. L'uomo è stato arrestato nell'operazione del nucleo operativo dei carabinieri della compagnia di Napoli Stella, che ha scoperto un laboratorio della droga in via San Nicola dei Caserti, un vicolo del quartiere Forcella.

A insospettire i militari il movimento attorno ad un'abitazione studentesca. Dopo giorni di appostamenti, hanno individuato il luogo dove questo fermento era concentrato. Nell'appartamento sono stati scoperti, oltre a marijuana, cocaina, hashish, anche oltre 200 grammi di 2CB, la cosiddetta «cocaina rosa», il cui costo per dose può raggiungere i 400 euro, e per questo è soprannominata la «droga dei ricchi».Si tratta di una droga sintetizzata in laboratorio capace di provocare effetti psichedelici nella mente del consumatore, tra cui allucinazioni visive e mentali. Rinvenuti anche francobolli di Lsd, polvere di funghi allucinogeni e ketamina, farmaco anestetico che assunto in dosaggi incontrollati produce effetti psichedelici. E ancora decine di dosi di speed, un mix di caffeina e amfetamine che può indurre ad attacchi celebrali, allucinazioni, arresti cardiocircolatori e allo stop dei reni. Poi ecstasy in pasticche, MD in cristalli e oltre un chilo di magnesio, sostanza utilizzata per il "taglio".Insomma, un vero e proprio laboratorio della droga molto simile a quelli che si vedono nelle note serie televisive come «Breaking Bad». In particolare, al 32enne di Gaeta sono stati sequestrati 38 francobolli di Lsd per un peso di 18 grammi; 270 grammi circa di cocaina pulvirulenta; 4 panetti di hashish per un peso totale di 421 grammi; 1,80 grammi di marijuana; 50 grammi di MD in due cristalli; 211 grammi di ecstasy in pasticche; 185 grammi di ketamina; 211 grammi in pasticche di colore rosa di 2CB; un chilo e 100 grammi di sostanza da taglio (magnesio); un mortaio; due bilancini di precisione; la somma di 5.540 euro; 40 dollari; 50 bat tailandesi; un leu rumeno. Oltre all'analista gaetano, sono finiti in manette anche un 37enne di origini casertane e un 27enne napoletano, tutti incensurati e insospettabili. L'indagine ha rivelato che questi soggetti facevano parte di un'organizzazione che mirava a servire una clientela di nicchia composta da individui facoltosi in cerca di nuove emozioni.