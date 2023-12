Venerdì 29 Dicembre 2023, 07:32

Furti e atti vandalici in pieno centro storico, l'appello del parroco alle famiglia: «Cari genitori, attenti ai vostri ragazzi». Sono queste le parole pronunciate da don Lucio Fusco, parroco della chiesa di San Paolo che si trova nel rione Santo Stefano, dove c'è stato l'abbellimento spontaneo da parte dei cittadini e dei fedeli. Le esternazioni del sacerdote sono arrivate all'indomani dei furti di luminarie e addobbi natalizi avvenuti tra la sera del 25 dicembre e la notte di Santo Stefano. «Non c'è educazione, manca il rispetto per la cosa pubblica e l'impegno altrui. Nella zona di Santo Stefano quest'anno è stato fatto un bellissimo lavoro con gli addobbi realizzati dai residenti, ora questi furti ci rammaricano», ha aggiunto. «Qualche parrocchiano ha anche visto questi ragazzi, in un caso erano uno sulle spalle dell'altro per arrivare a strappare i fiocchi e le luminarie. Quello che mi viene da dire alle famiglie è: fate attenzione a questi ragazzi, aprire gli occhi e controllateli quando sono in giro. A volte non mi riconosco in questa società, dove a regnare è la maleducazione», ha concluso. L'accaduto ha indignato, c'è stato il coro unanime di condanna.

Anche la titolare di un centro estetico di via La Cupa ha subito un furto. Aveva posizionato un particolare composizione natalizia fatta con rami di pino, pigne e ciocche rosse in un vaso davanti all'attività, ma alla riapertura, mercoledì scorso, non lha più trovato.«Per tutto il periodo che ha preceduto la Vigilia e il Natale la sera, alla chiusura dell'attività, ho tolto la composizione. A Natale, però, ho pensato di lasciarla nel vaso all'ingresso del locale, ma non l'ho più trovata. Una delusione totale», ha raccontato.Tanta l'indignazione anche per il danneggiamento alle villa comunale, dov'è stata rotta una delle altalena per i bambini più piccoli. In questo caso è stato il sindaco Rotondo a lanciare un appello: «Le immagini del sistema di videosorveglianza sono al vaglio della polizia locale, ma se qualcuno ha visto si faccia acanti e lo comunichi», sono state le parole del primo cittadino.