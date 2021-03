© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO«Sono i Comuni i naturali protagonisti del rilancio che vogliamo per il Paese. E dai Comuni non si può prescindere se si vogliono mettere le basi di una rinascita. Ma per affrontare questo grandissimo impegno, servono strumenti, è necessario affinare la capacità di pianificazione strategica, modernizzare le competenze, fluidificare i processi». Lo sottolinea il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, relativamente agli effetti della realizzazione del Progetto MediAree, Next Generation City'. Tra i dieci Comuni pilota che sperimenteranno modelli di città inclusive, verdi, dinamiche e vivibili c'è anche Latina, insieme ad Avellino, Brindisi, Campobasso, Nuoro, Pordenone, Rimini, Siena, Siracusa e Treviso. Il progetto sarà finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in qualità di Organismo Intermedio, con i fondi del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-20.«MediAree - aggiunge Decaro - mira esattamente nella direzione di sostenere i Comuni, attraverso l'Anci che supporta sempre noi amministratori locali, per guardare al futuro con determinazione e forti di competenze rafforzate». L'Anci garantirà ai Comuni selezionati un supporto personalizzato attraverso attività di consulenza e affiancamento da parte del proprio personale interno, di società e centri di consulenza. Ma anche formazione specialistica rivolta al personale dei Comuni capoluogo e dei Comuni partner e ai soggetti del territorio coinvolti nel progetto; supporto logistico e organizzativo per la realizzazione di incontri territoriali in presenza e a distanza. E' prevista inoltre la partecipazione dei sindaci alla Cabina di Regia del progetto e alle iniziative di comunicazione finalizzate a dare visibilità ai propri progetti territoriali. I dieci capoluoghi selezionati sono stati individuati in base alla qualità dei progetti candidati e rispettano la ripartizione geografica riferita alle Regioni sviluppate, a quelle in transizione e a quelle in ritardo di sviluppo.