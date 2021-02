Nel 2003 fu condannato a 16 anni per omicidio, ieri è tornato in carcere Marco Formiconi, l'assassinio di Flavio Sadocco, carrozziere di Borgo Santa Maria. Il 50enne è stato arrestato nella giornata di lunedì dai poliziotti del Commissariato di Polizia di Cisterna diretti dal vice questore aggiunto Riccardo De Sanctis. Le manette sono scattate ai polsi di Formiconi su disposizione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma.



Nel luglio del 2002 attirò in un agguato Flavio Sadocco, il carrozziere di Borgo Santa Maria che da tempo gli rendeva la vita impossibile. Sadocco fu trovato morto - ucciso da due colpi di arma da fuoco alla testa, avvolto in un sacco di tela usato per la copertura delle serre - in una scarpata sulla provinciale Cori-Norma. Formiconi fu individuato e inchiodato dagli investigatori: aveva cercato invano di saldare un debito per l'acquisto di droga con due assegni scoperti e riconducibili all'azienda agricola di famiglia. Alla chiusura dell'indagine fu accusato anche di detenzione di armi e occultamento di cadavere e condannato dal gip a 16 anni, una pena che i familiari della vittima giudicarono troppo lieve. Ora dovrà ora espiare la pena residua di anni 1 e mesi 8 di detenzione perché dalle indagini degli agenti sono emersi episodi le molestie nei confronti di una donna conosciuta su internet tramite social network. Il 49enne è stato associato al carcere di Rieti, i giudici non hanno ritenuto che potesse continuare a beneficiare della libertà per buona condotta avendo anche provato a più riprese diversi lavori tramite i servizi sociali che però non ha portato a termine.

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 11:22

