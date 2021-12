Sabato 4 Dicembre 2021, 05:03

IL FUNERALE

La disperazione della famiglia, la profonda tristezza delle ex compagne di squadra, degli allenatori, dei colleghi di lavoro e di tutti gli amici. Ieri mattina, nella cattedrale della Santissima Annunziata di Sabaudia si sono svolti i funerali di Romina De Angelis, 43 anni, ex pallavolista, scomparsa martedì sera per un malore che l'ha stroncata durante una partita di padel. Romina era conosciutissima in provincia per i suoi trascorsi pallavolistici che l'avevano portata a giocare anche a livello nazionale (specie a Sabaudia, Cisterna e Terracina), sia per il proprio lavoro di fisioterapista che la portava a raggiungere Nettuno, senza dimenticare Latina dove viveva da tempo. Momenti di grande commozione durante le esequie celebrate da Don Massimo con i componenti della famiglia stretti in un lungo abbraccio e con le squadre del Sabaudia Pallavolo arrivate in tuta per l'ultimo saluto. Toccante il momento in cui Don Massimo ha ripercorso alcuni momenti della vita di Romina «piena di vita e amante del mare e delle piccole cose». Tanta emozione anche quando Chiara, ex compagna di squadra e amica di una vita, ha letto una lunga lettera, un messaggio registrato poiché era impossibilitata a partecipare a causa del Covid. «Te ne sei andata così, senza averti potuto salutare, senza aver avuto il tempo di prepararmi a un distacco cosi grande che lacera e ferisce l'anima. Hai rallegrato con la tua amicizia, la vita di ogni persona che anche solo per un momento ha incrociato il tuo cammino». Un lungo e composto applauso ha concluso la celebrazione.

