Sabato 12 Marzo 2022, 08:54

Via libera al ripristino dell'agibilità di 120 alloggi Ater a Latina e in provincia. L'investimento è pari a 2,7 milioni di euro ed è sostenuto dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'intervento riguarda i cosiddetti alloggi di risulta, ovvero quelli tornati nella disponibilità dell'Ater, per effetto di sgomberi di occupazioni abusive, ma che necessitano di interventi di riparazione. Quando l'Ater torna in possesso degli alloggi ha spiegato il presidente di Ater Latina Marco Fioravante siamo costretti a murare l'ingresso per evitare nuove occupazioni abusive. E' un'operazione per la quale siamo spesso criticati, perché l'alloggio non viene subito riassegnato. Ma c'è una ragione. Dopo gli sgomberi troviamo abitazioni devastate e servono risorse per le operazioni di ripristino. Oggi l'Ater Latina ha attivato le procedure per il ripristino di 120 alloggi di risulta, così distribuiti sul territorio pontino, in 18 comuni su 33: 40 a Latina, 15 ad Aprilia, 14 a Cisterna, 10 a Formia, 6 a Terracina, 5 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Fondi, 4 a Sezze, tre a Castelforte, due ciascuno a Itri, Lenola, Priverno, Sabaudia e Pontinia, uno ciascuno a Maenza, Spigno e Norma. I progetti che abbiamo attivato - spiega Marco Fioravante presidente di Ater Latina - rafforzati dagli investimenti accolti nell'ambito del Pnrr, consentiranno all'azienda di mettere a disposizione dei comuni di nuove unità immobiliari per rispondere al meglio della emergenza abitativa in questa fase delicatissima del punto di vista sociale. La consegna dei lavori è prevista per settembre prossimo, atteso che i 120 appartamenti oggetto di interventi di ripristino e manutentivi sono stati suddivisi in una decina di bandi, al fine di agevolare la consegna delle opere. Le assegnazioni degli alloggi avranno luogo subito dopo il completamento del restyling programmato.

R.Cam.

