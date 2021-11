Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

IL CASO

Telegram, il servizio di messaggistica istantanea sempre più gettonato anche per le comunicazioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni, inizia a prende piede in provincia di Latina con dati promettenti in collina. Il Comune di Sezze, il 6 novembre scorso, ha aperto il canale #sezzegram e in pochi giorni ha ottenuto 1.477 iscrizioni su una popolazione di circa 25mila abitanti, raggiungendo quasi gli stessi numeri di contatti dell'account Telegram del Comune di Aprilia. Avviato il 19 marzo 2019, conta 1.481 iscritti, con un numero di residenti tripli rispetto a quelli della cittadina lepina. I numeri di #sezzegram appaiono interessanti, se si considera che il canale Telegram di Salute Lazio il portale attraverso il quale si può prenotare la vaccinazione anti-Covid, tanto per intenderci conta su tutto il territorio regionale 7.776 utenti. Il 12 novembre è sbarcato su Telegram anche il Comune di Priverno (15mila abitanti), che ad oggi segna 264 iscritti, posizionandosi subito in testa, dopo Sezze, rispetto ai canali aperti da altri Comuni pontini in precedenza.

Tiene botta il Comune di Ventotene, che ha aperto il suo canale Telegram nel lontano 2018: 223 iscritti su una popolazione residente di circa 700 abitanti; un rapporto numerico felice, ma non troppo se si considera che le informazioni fatte circolare con costanza attraverso Telegram, riguardanti anche gli anticipi o ritardi delle corse navali, potrebbero servire alle migliaia di frequentatori della bella isola pontina. L'ultima municipalità della provincia di Latina arrivata su Telegram è quella di Itri, il 19 novembre scorso, incassando l'iscrizione di 242 iscritti con una popolazione di poco superiore a 10mila abitanti. Si tratta di nuovo account, legato all'amministrazione eletta ad ottobre. In precedenza il Comune collinare aveva altro canale con il vecchio sindaco, aperto il 12 marzo 2019, seguito da 131 persone. Non hanno ancora molto seguito i canali aperti già da tempo dal Comune di Fondi, 142 iscritti, dal Comune di San Felice Circeo, 87 iscritti, e dal Comune di Castelforte, 40 iscritti. Fanalino di coda la municipalità di Pontinia, 4 iscritti, il cui canale è stato aperto il 14 novembre ultimo scorso. Il Comune di Latina è presente su Telegram soltanto con il canale monotematico Diritti a scuola, 402 iscritti. Facendo una ricerca Comune di Latina spunta anche l'account Forum dei giovani Comune di Latina, con appena 55 iscritti.

EVENTI E SCADENZE

Eventi, scadenze, comunicazioni sui servizi: la messaggistica Telegram risulta efficace, ma ancora sottoutilizzata. I Comuni in provincia di Latina hanno puntato tutto su Facebook, il social più diffuso, per mettere in circolazione notizie utili ai cittadini. Si va dall'attivazione del servizio mense scolastiche a eventuali cambi orari di apertura sportelli, dall'organizzazione di un concerto alla classica inaugurazione di mostre, da interventi di natura più politica alle dirette dei sindaci, sempre più frequenti dall'avvio dell'emergenza sanitaria Covid.

INSTAGRAM

Poche municipalità sono presenti su Instagram, la rete magica di condivisioni di immagini: il Comune di Latina si è conquistato la fiducia di 6.187 follower, seguono il Comune di Aprilia con 2.809, il Comune di Sperlonga con 1.940, il Comune di Fondi che di follower ne conta 1.316, il Comune di Roccagorga con 914, il Comune di Castelforte con 646, il Comune di Terracina con 646 follower e pochi altri enti municipali con scarsissimo successo. Timide anche le presenze istituzionali pontine su Twitter, il social più diffuso tra i politici. Ignorato finora Tik-Tok, già diffuso invece in altre province.

