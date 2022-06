Cassino, schianto sulla Casilina: tre feriti

Pauroso incidente frontale nel pomeriggio di ieri sulla Casilina, all’altezza di “Piscina azzurra”, a Cassino.

Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri i conducenti, ma anche una bambina di 12 anni che viaggiava a bordo di uno dei mezzi, sono stati trasferiti dal personale dell’Ares 118 in ospedale. Nonostante il violento impatto, sembra che non corrano pericolo di vita. Il traffico ha risentito a lungo dello scontro, la strada infatti è stata chiusa per i rilievi.