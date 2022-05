Martedì 10 Maggio 2022, 08:48

La conclusione della regular season nella serie C Silver del basket maschile consegna alla Fmc Ferentino un record unico nel panorama cestistico nazionale: il club della provincia di Frosinone è il solo, nei cinque tornei tricolori contrassegnati da lettere nobili (A1, A2, B, C Gold, C Silver) a chiudere la prima fase imbattuto. Ferentino, con la sofferta vittoria incassata sabato scorso sul parquet della Nbt Latina (55-56) chiude il girone laziale all'italiana con 25 successi in altrettante gare giocate, poi ridotti a 24 per annullamento del match vinto con San Cesareo, escluso in corso d'opera dal campionato per questioni amministrative.



GLI ALTRI

Solo gli abruzzesi dell'Olimpia Mosciano, comune in provincia di Teramo, hanno tenuto testa ai laziali fino a una settimana fa, vincendo tutte e 16 le partite della prima fase della C Silver abruzzese e i primi 5 match della fase intermedia detta a orologio perdendo però il 30 aprile l'imbattibilità nell'ultima gara della stagione regolare.

RITORNO DI FIAMMA

Il record fa notizia, fa morale, ma il campionato è ben lungi dall'esser finito. Da domenica si farà sul serio, con il primo turno play-off: tabellone a otto squadre, Fmc testa di serie numero uno, per tornare in auge al più presto.

Il club ciociaro, infatti, ha nei suoi nove lustri di storia (l'Ab Ferentino fu fondata nel 1977) quattro stagioni in serie A dilettanti (dal 2008 al 2012) e poi altre 5 in A2, la seconda lega nazionale, dal 2012 al 2017. Per risalire il ranking Ferentino ha scelto nomi illustri.

Il coach Gianluca Lulli, classe 1972, ha un lungo passato nella massima serie così come l'argentino Manuel Carrizo, bomber micidiale nato 42 anni fa a Buenos Aires, che a Ferentino giocò dal 2010 al 2013: «Stiamo vivendo una bella avventura - spiega Carrizo - ma senza fare passi troppo affrettati.

La società è solida, la proprietà e lo sponsor sono gli stessi di quando si giocava in A2. Vogliamo coinvolgere la gente in questo progetto».

Il coach Lulli è la persona giusta per guidare un team dove i grandi vecchi Francesco Guarino (classe 1979) e Marco Rossi (1981) fanno da chiocce a un gruppo che schiera sotto i tabelloni i quotati Stefano De Francesco e Antonio Iturrioz e poi un manipolo di giovani speranze: «Ci tenevamo a chiudere senza sconfitte - sottolinea il tecnico del Ferentino - il gruppo è ben assortito, ora arrivano le partite che contano e dove non si potrà più sbagliare».

I PLAY-OFF

Formula canonica nei play-off: si giocherà ogni tre giorni, tre serie al meglio delle tre partite, con il vantaggio per Ferentino di giocare sempre tra le mura amiche l'eventuale gara-3.

La Fmc, prima nel girone A, giocherà la prima serie, i quarti di finale (15, 18 ed eventualmente 22 maggio) contro le Stelle Marine Ostia, ottave nel girone B. La rivale più ostica sembra la Virtus 70 Pomezia, seconda nel girone B, che schiera cestisti di lunga milizia nelle categoria superiori quali Andrea Di Biase, Marco D'Anolfo e Roberto Pappalardo.

