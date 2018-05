In 5 anni tasse giù di 30 miliardi ma esplodono i “balzelli” locali

di Andrea Bassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Gli ultimi cinque anni, quelli della passata legislatura, hanno portato ad una riduzione delle tasse “netta” per cittadini e imprese di 30,3 miliardi di euro. Un risultato che però, avrebbe potuto essere più “rotondo”, di quasi 53 miliardi, se ai tagli di Irpef, Ires e Irap, non avesse fatto da contrappeso un aumento di 22,5 miliardi delle tasse locali. Non l’addizionale locale sull’Irpef, bloccata negli ultimi anni per decisione dei governi che si sono succeduti, ma una serie di balzelli...