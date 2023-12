Ravvedimento speciale, c'è tempo ancora fino al 20 dicembre: come fare per mettersi in regola

Grazie ad un emendamento del cosiddetto Decreto Proroghe sono stati riaperti i termini del ravvedimento speciale. La scadenza è ora fissata al 20 dicembre: per i contribuenti c'è quindi ancora tempo per mettersi in regola con la dichiarazione dei redditi. La misura permette infatti di regolarizzare degli errori o omissioni che sono stati commessi all’interno delle dichiarazioni. Vediamo allora nel concreto come funziona questo strumento e chi può beneficiarne.

Come funziona il ravvedimento speciale

Grazie a questa misura verranno rimosse eventuali irregolarità ed omissioni contenute nella dichiarazione dei redditi. Il ravvedimento speciale consente una definizione agevolata delle violazioni dichiarative: l'operazione può essere efefttuata dai contribuenti versando in un'unica soluzione l'importo di quanto dovuto al fisco. I beneficiari hanno la possibilità di usufruire di sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e di una dilazione in otto rate per il pagamento.

In un primo momento la norma prevedeva che la rimozione delle violazioni ed il pagamento delle somme dovute o la prima rata sarebbe dovuta avvenire entro lo scorso 30 settembre 2023. Ora, con la Legge n. 170 di conversione del Decreto Proroghe - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2023 - la riapertura dei termini è stata decisa dal legislatore fino al 20 dicembre.