Atenei, protesta alla rovescia. I ragazzi: prof, non scioperate

di Lorena Loiacono

ROMA All’università c’è chi sciopera e chi invece vorrebbe entrare in aula per farsi interrogare, sottoporsi agli esami e prendere voti alti con cui raggiungere la quota necessaria per vincere la borsa di studio. Da un lato ci sono i docenti universitari, pronti a incrociare le braccia e a far saltare un appello della sessione estiva alle porte, dall’altro gli studenti contrari alla modalità di protesta adottata dai loro insegnanti. È questo lo strano caso dell’università italiana che,...