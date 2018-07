Riccardo Muti: «La musica mi ha guidato, io volevo fare il filosofo»

di Flaminia Bussotti

Cinquanta anni fa Riccardo Muti, a 27 anni, debuttò a Firenze, la città da cui spiccò il volo verso approdi planetari ma alla quale è rimasto legato come a pochi altri luoghi della sua geografia sentimentale. Oggi, i Il maestro acclamato in tutto il mondo, festeggia la ricorrenza dirigendo l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino nel Macbeth di Verdi in forma di concerto al Teatro dell’Opera (replica il 13). Lei ha un rapporto stretto con Firenze, cosa la lega alla città? «A Firenze...