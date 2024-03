Festa della musica con Muti a Jesi, a Maiolati e ad Ancona per le celebrazioni del 250esimo anniversario dalla nascita di Spontini, il compositore amato dalla corti europee che non dimenticò le sue terre

Per le celebrazioni del 250esimo anniversario della nascita del compositore Gaspare Spontini (nel borgo di Maiolati, a una manciata di chilometri da Jesi, nel 1774), il cuore verde dell’Italia rinascimentale batte per un artista, esaltato dalle corti europee (quelle di Napololeone e di Federico Guglielmo III di Prussia), scelto come riferimento da Wagner, che non dimenticò mai la sua comunità, dimostrando, anche con opere di bene, il profondo legame alla sua terra. E da sabato 16 marzo, con l'attesissimo concerto del maetro Muti al Teatro Pergolesi (in replica il 17 ad Ancona, al Teatro Ventidio Basso), e per un anno intero, i suoi luoghi d’origine tra Jesi e Maiolati Spontini, comprese le manifestazioni collaterali nei comuni di Monsano, San Paolo di Jesi e Morro d’Alba, lo ricorderanno con concerti, produzioni liriche, incontri che trasformano questo fazzoletto di bellezza italiana in un itinerario che gratifica tutti i sensi. La musica farà da colonna sonora immaginaria a visite d’arte, viaggi nella storia, percorsi nella natura e degustazioni gastronomiche e di vino.