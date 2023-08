Auguri da tutta Italia al maestro Roberto De Simone che oggi compie 90 anni. Al teatro San Carlo di Napoli, di cui è stato direttore artistico, un evento speciale

Scrittore, musicista, compositore, regista teatrale, drammaturgo, musicologo di fama internazionale, studioso delle tradizioni ed espressività popolari: Roberto De Simone compie oggi 90 anni. Ha fondato la Nuova Compagnia di Canto Popolare, scritto capolavori come la Gatta Cenerentola o il Requiem in memoria di Pier Paolo Pasolini, diretto numerose regie liriche, collaborando anche con il maestro Riccardo Muti in un Nabucco alla Scala. Un genio che ha segnato la cultura italiana del Novecento e oggi viene festeggiato da tutta Italia, dal teatro San Carlo di Napoli alla Scala di Milano e l'Opera di Roma, dal ministro Sangiuliano alla squadra di calcio del Napoli. E stato direttore del conservatorio San Pietro a Majella e dal 1981 al 1987 è stato direttore artistico del San Carlo, dove, anche nei decenni successivi, fino al 2015, ha realizzato numerose regie d'opera. Il teatro napoletano gli renderà omaggio con un evento speciale