Quindicenne denuncia: «Palpeggiata sul bus per Roma». Ma dopo 3 giorni lui torna libero

di Stefano De Angelis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FROSINONE Denuncia di essere stata palpeggiata sul bus da un marocchino, ma il suo racconto non è stato sufficiente, così come le testimonianze dei passeggeri che avevano sentito le grida della ragazza senza assistere alla scena. Il giovane fermato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, un ambulante di 19 anni con regolare permesso di soggiorno, è stato così rimesso in libertà. L’arresto non è stato convalidato. Una storia che arriva dal Frusinate. Un viaggio verso casa che...