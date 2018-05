Cancellati i murales dei boss «Offendevano i romani onesti»

di Marco Pasqua

ROMA All’una di notte, una qualsiasi notte, in via Quaglia, enclave dello spaccio nel cuore di Tor Bella Monaca, estrema periferia Est della Capitale, ci sono solo le vedette dei signori della droga. Ragazzini, anche minorenni, che stazionano nei punti nevralgici o sui balconi, per segnalare ai boss eventuali minacce incombenti. Come hanno fatto l’altra sera, quando una carovana di 30 auto, tra blindati e furgoni di vigili urbani, polizia e carabinieri - oltre 150 uomini in divisa e in borghese - è piombata in questo angolo...