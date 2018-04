Delitto Neri, in un’auto bruciata e rottamata la soluzione del mistero

di Paolo Mastri

PESCARA C’è una ricca famiglia italo-venezuelana, una dinasty sempre a galla da Chavez e Maduro, con interessi che abbracciano edilizia, concessioni minerarie e produzione di vino. C’è un rampollo, Alessandro Neri, con troppe amicizie equivoche nei piani alti della malavita pescarese, trovato ammazzato cinquanta giorni fa. E una madre comprensibilmente disperata che quotidianamente in tivù e sui social invoca verità per il suo Ale. Ma, nel giallo di Pescara, non c’è più posto per...