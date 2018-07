di Teodoro Andreadis Synghellakis e Fabio Veronica Forcella

Sull’ultima proposta dell’Ue di destinare 6 mila euro per l’accoglienza di ogni migrante, il Commissario europeo Dimitris Avramopoulos ritiene si sia fatta «molta confusione». In questa intervista a Il Messaggero, inoltre, si dice d’accordo con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul fatto che la politica dell’Italia sull’immigrazione ha riportato il tema della solidarietà al centro del dibattito europeo. Chiede, infine, di lavorare insieme «perché nessuno in Europa...