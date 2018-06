Il salva-Atac taglia le fermate. E in strada meno bus nuovi

«Ottimizzare», ovvero ridurre le fermate delle corse in modo da limitare i tempi di percorrenza. È uno degli aggiustamenti al Concordato preventivo che Atac ha presentato al...

«Lo sport nella scuola è la madre di tutte le battaglie». Giovanni Malagò non ha dubbi e rispolvera una frase scritta in cima al suo programma per la rielezione a presidente...