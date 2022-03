Venerdì 11 Marzo 2022, 10:24

Una misera pensione, ma un tenore di vita di tutto rispetto: due automobili e tanti soldi a disposizione. Un uomo di 70 anni è stato arrestato a Terracina dai carabinieri, a seguito di una specifica attività dei militari della compagnia, agli ordini del capitano Francesco Vivona. Gli investigatori hanno effettuato una perquisizione nel suo appartamento, insospettiti da quello che accadeva. Non avevano sbagliato. In casa del settantenne, pensionato già noto alle forze dell'ordine, c'erano 150 grammi di cocaina suddivisa in due pacchetti e numerosi dosi già confezionate.



Non è stato facile trovare la sostanza stupefacente, però, perché l'uomo l'aveva nascosta nella cucina e i carabinieri hanno dovuto smontare la cappa per recuperarla. In casa c'erano anche due casseforti, una vuota e un'altra contenente banconote di piccolo taglio, in parte chiuse all'interno di una busta, per un valore di circa 40.000 euro. Soldi che secondo i militari sono provento dello spaccio e che venivano anche sottoposti a una macchina per rilevare i falsi. Si vede che dei clienti non si fidava troppo o che non voleva correre il rischio di essere pagato con euro che sarebbero stati carta straccia.

Dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza, il settantenne è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina. Deve rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrate le sue automobili, per un valore di 15.000 euro.

L'operazione dei militari rientra fra quelle disposte dal comando provinciale di Latina - diretto dal colonnello Lorenzo D'Aloia - finalizzati alla prevenzione dei reati in genere e in particolare allo spaccio di droga. Si tratta dell'ennesimo arresto proprio per questo genere di reato.

