Cultura della legalità, un pool di ufficiali dei carabinieri incontrerà gli studenti delle scuole pontine

Un pool di ufficiali dei carabinieri incontrerà gli studenti della provincia nella prossime settimane nell'ambito delle iniziative legate al protocollo d'intesa tra comando generale dell'Arma e Ministero dell'Università e della Ricerca che ha come obiettivo la formazione della cultura della legalità per i giovani. L'iniziativa è stata preannunciata dal comandante provinciale di Latina, il colonnello Lorenzo D'Aloia, che ha colto l'occasione per presentare il pool di ufficiali che sarà composto dal comandante del Gruppo Territoriale di Aprilia, il tenente colonnello Paolo Guida, dai comandanti delle Compagnie di Latina, Paolo Perrone, di Terracina Francesco Vivona, e di Formia Michele Pascale, che saranno, di volta in volta, affiancati da personale dei Reparti Speciali dell'Arma, il Noe e il Nas, della Forestale e da personale specializzato contro la violenza di genere.

Un'opportunità di confronto costruttivo e di maggiore interazione con i ragazzi, il personale dell'Arma si soffermerà su ogni forma di violenza e illegalità, sui rischi collegati alla navigazione in internet e i crimini informatici a causa del massivo utilizzo dei social network, la pericolosità delle sostanze stupefacenti, l'attenzione al territorio e all'ambiente e il rispetto delle regole, in particolare quelle per la sicurezza stradale. Anche i fenomeni dello stalking e i maltrattamenti in famiglia, con l'incremento dei reati di femminicidio e i reati relativi alla pedopornografia, saranno oggetto di analisi e approfondimento da parte di personale qualificato.



Per finire, nelle scuole primarie, saranno organizzati incontri con i bambini con i quali saranno trattate, con un linguaggio adeguato alla loro età, le problematiche relative al bullismo. Gli incontri, in questi casi, saranno allietati dalla presenza dei cinofili e dei loro amici fedeli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA