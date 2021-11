Martedì 2 Novembre 2021, 05:02

BASSIANO

Estendere i bonus per l'edilizia fino al 2025 a tutti gli immobili. La richiesta al Governo Draghi arriva dal piccolo comune di Bassiano. Il sindaco Domenico Guidi, infatti, ha preso carta e penna e scritto ai ministri Enrico Giovannini, Daniele Franco e Roberto Cingolani per sottolineare come sia decisiva per i territori la proroga dei bonus non soltanto per i condomini, ma anche per le abitazioni unifamiliari in primis, comprese le seconde case e gli alberghi. Abbiamo sempre considerato importantissimi Sismabonus, Ecobonus, Bonus Facciate, Ristrutturazioni e 110% che rafforza i primi due si legge nella missiva indirizzata ai ministri delle Infrastrutture, dell'Economia e della Transizione ecologica ma non riteniamo sostenibile l'estensione ai soli condomini, come annunciato qualche ora fa. Per il primo cittadino del piccolo centro lepino, dove di condomini ce ne sono ben pochi, la limitazione della proroga escluderebbe una parte importante del territorio italiano fatto di numerosissimi Comuni di piccole dimensioni, proprio come quello di Bassiano.

POCHI CONDOMINI

Non devono essere escluse le unifamiliari si legge ancora nella missiva - Significherebbe escludere proprio i nostri centri, i nostri piccoli Comuni, specie nelle aree a rischio sismico e nelle aree montane dove invece vanno investite le risorse. Gli indicatori ci dicono che tutti i bonus, compresi quelli per gli interventi antisismici e per le facciate, stanno determinando un aumento del Pil riscontrando anche l'apprezzamento delle famiglie, dalle associazioni di categoria e di quelle che tutelano l'ambiente. La richiesta di Guidi al Governo Draghi è condivisa con Uncem (Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani). Nello specifico, l'istanza è di prorogare tutti gli attuali bonus al 2025, con efficacia, per tutti e guardando a come è fatto il Paese. Ridurre consumi energetici, emissioni e dare strutture sismiche efficaci al Paese, certificate e sicure, è decisivo anche per il 54% dell'Italia che è territorio montano, l'84% che è rurale. Le proprietà unifamiliari sono predominanti all'esterno dei centri urbani, nei nostri Comuni scrive in conclusione - Rafforzare i bonus permette di rigenerare i patrimoni immobiliari dei nostri paesi, trasformandoli, e generando lavoro. Non si perda questa occasione.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA