Un'attività info investigativa condotta sul territorio ha portato i carabinieri del comando provinciale di Latina a sequestrare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e ad effettuare un fermo di indiziato di delitto a carico di un 27enne romano.

Nel corso di un blitz in un'abitazione di Sabaudia sono stati scoperti oltre 2 chili di sostanza stupefacente e denaro contante. I militari della stazione locale avevano acquisito alcune informazioni tali da far ritenere che l'uomo potesse gestire un'attività di spaccio o comunque detenere droga. Hanno dunque avviato un'attività di osservazione dell'abitazione per raccogliere ulteriori elementi di prova e dare riscontro ai sospetti, ma il giovane, accortosi della presenza dei carabinieri, si è immediatamente dato alla fuga.

Un comportamento questo, che ha portato il personale dell'Arma ad entrare subito in azione e ad effettuare una perquisizione all'interno dell'appartamento dove in quel momento c'erano i familiari del giovane.

L'intuizione si è rivelata esatta. Nel corso degli accertamenti all'interno della casa i militari hanno infatti scoperto due chili di hashish e altri 32 grammi di cocaina. L'hashish in particolare era suddiviso in 19 panetti da circa 100 grammi ciascuno. Oltre allo stupefacente è stata rinvenuta anche la somma in contanti di 3.200 euro, in pezzi da piccolo taglio, ritenuta provento dell'attività illecita, insieme a diverso materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi da vendere.

Il ragazzo di 27 anni intanto si era allontanato e reso irreperibile e i carabinieri hanno avviato un'intensa ricerca sul territorio durata ore e conclusa con il fermo di indiziato di delitto del pusher. Il ragazzo è stato bloccato e trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida.

