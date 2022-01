Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:04

SEZZE

Sarà inaugurata a Sezze, il 30 gennaio prossimo, presso l'antico maniero del Castelletto, che si trova nella parte più alta della cittadina lepina, la Fondazione non profit - a favore dei giovani scrittori ed artisti della Letteratura e delle arti- dedicata all'intraprendente giovane editore e giornalista americano dalle radici setine, Giancarlo Di Trapano, deceduto per un malore l'anno scorso all'età di 47 anni.

Al talentuoso editore della Casa editrice Tyrant Books di New York, nonché rampante letterato che proprio il prossimo 30 gennaio, giorno cui avrebbe compiuto 48 anni, sarà dedicata la Fondazione registrata nella scorsa primavera nello Stato del West Virginia (Usa), e con uffici operativi a New York e Napoli, che vedrà appunto la sede ufficiale nel Castelletto di Sezze. Lo stesso Castelletto che è oggetto attualmente di una completa ristrutturazione per far spazio all'archivio che comprenderà manoscritti del giovane editore comparso, la corrispondenza letteraria, le risorse multimediali, le rassegne stampa, i libri della casa editrice di Giancarlo Di Trapano la Tyrant Books, la libreria personale, che saranno messi a disposizione degli studiosi, ricercatori e del pubblico in generale.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che è stato già formato e che è composto da Giuseppe Avallone, Lia Di Trapano Fairless, Lauren Cerand e Chaterine Foulkrod, ha pensato a tutto, anche all'ospitalità dei nuovi talenti non solo italiani ma anche di quelli provenienti dall'estero, mettendo a disposizione le famose residenze d'artista esistenti nella stessa Villa Di Trapano che si trova appunto accanto al vecchio maniero del Castelletto.

In queste residenze, spiegano i membri del Consiglio di Amministrazione, gli artisti potranno fermarsi da due settimane fino a due mesi. Vi potranno accedere scrittori ed artisti che saranno prescelti sulla base del progetto allegato alla lettera di candidatura, secondo quell' approccio democratico lasciato in eredità da Giancarlo Di Trapano, che mirava sempre alla produzione e all'accesso culturale dei giovani autori inediti che sappiano creare opere al di fuori delle logiche tradizionali. A partire poi dal 2024 la Fondazione Giancarlo Di Trapano si propone di programmare una serie di eventi culturali ed artistici negli Stati Uniti e in Italia per valorizzare e condividere con il pubblico i lavori creati durante le residenze d'artista.

Domenica 30 gennaio la Fondazione e gli intervenuti ricorderanno l'editore dalle radici setine della casa editrice americana Tyrant Books di New York attraverso un concerto alla memoria di questo talento presso il Castelletto di Sezze. L'evento sarà dato in on line in streaming.

Sa.Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA