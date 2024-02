Yulia Navalnaya, la moglie di Navalny: «Putin ha ucciso mio marito, è stato avvelenato con il Novichok. Continuerò a lottare»

« Putin ha ucciso mio marito»: lo ha affermato la vedova di Alexei Navalny, Yulia, in un video postato sui social in cui accusa le autorità russe di nascondere il corpo del marito, in attesa che spariscano le tracce dell'agente nervino dal cadavere. Navalny, secondo la donna, sarebbe stato avvelenato con il Novichok.

Il video

Nel filmato Yulia - oggi a Bruxelles per incontrare i ministeri degli Esteri della Ue - fornisce anche il nome delle persone coinvolte nella morte del marito, e le motivazioni del nuovo avvelenamento. Navalny era stato avvelenato il 20 agosto 2020 durante un suo viaggio in Siberia, anche in quel caso i suoi sostenitori denunciarono l'uso del novichock da parte delle autorità russe. « Voglio vivere in una Russia libera, voglio costruire una Russia libera.

Yulia Navalnaya ha il superpotere di Alexey, annunciando che continuerà il lavoro di suo marito.

● Ha anche detto di sapere perché Putin ha ordinato l'omicidio di Alexei #Navalny e ha promesso di fare i nomi degli assassini.