Yulia Navalnaya in coda all'ambasciata russa di Berlino accolta da fiori e abbracci

È stata accolta da applausi e abbracci Yulia Navalnaya, la vedova di Aleksei Navalny, che ha scelto la fila degli elettori fuori dall'ambasciata russa a Berlino per celebrare l'iniziativa «Mezzogiorno contro Putin», rilanciata dal marito poco prima di morire. Come si vede da diversi account social, è apparsa rilassata e sorridente, con in mano un mazzo di fiori, mentre in tanti la salutano e le chiedono un selfie. Yulia Navalnaya, secondo la France Presse, si trovava in coda per votare, insieme agli altri connazionali, fuori dal seggio allestito all'ambasciata russa di Berlino.