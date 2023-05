Vince 112 mila euro al quiz televisivo, ma lo nasconde alla famiglia per un anno

Un segreto nascosto alla sua famiglia per più di un anno. E non si tratta di un segreto qualunque ma la vincita di una cifra, non indefferente, di 99.000 sterline. Il protagonista di questa storia è Daniel O'Halloran, di Bebington (Wirral, ndr.), concorrente di un quiz televisvo. Il game show, condotto dal comico Lee Mack, mette alla prova la logica e il buon senso dei suoi concorrenti, con un fortunato vincitore su 100 partecipanti.

Il 24enne ha rifiutato la possibilità di andarsene con solo 10 mila pound di premio e ha rischiato tutto per il primo premio 10 volte superiore. Daniel, il vincitore, ha mantenuto il segreto alla sua famiglia, informando solo sua nonna della sua grande vincita.

L'episodio è stato girato a luglio 2022 a Manchester, ma non è stato trasmesso fino a sabato 29 aprile. Daniel ha spiegato: «Negli ultimi nove mesi la mia famiglia aveva pensato che avessi vinto 10 mila sterline. E' stato difficile mantenere il segreto. Sabato l'abbiamo visto tutti insieme, quando ho detto che avrei accettato la domanda stavano impazzendo».

