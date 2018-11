Usa, uomo armato si barrica in ospedale militare a Washington con 40 ostaggi: falso allarme

È scattato l'allarme al Walter Reed National Military Medical Center, uno dei principali centri medici militari di Washington, dove la polizia è stata chiamata da persone che denunciano la presenza di una persona armata. Lo riporta la Cnn citando le emittenti locali. Intanto, su Twitter il deputato Dutch Ruppersberger che si trova nell'ospedale a Bethesda conferma che è scattato l'allarme e che lui è chiuso in una sala conferenze con altre 40 persone.

#BREAKING: There are reports of an active shooter at #Walter #Reed Medical in #Bethesda,… https://t.co/yONeumupKI