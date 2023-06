Pescara, rapinatore armato di coltello bloccato con il Taser: in carcere

I carabinieri di Pescara hanno arrestato un cittadino romeno di anni 24, ben noto alle forze dell’ordine, resosi responsabile di 2 tentate rapine e di una terza portata a termine ad danni di automobilisti.

Lo straniero, verso le 23 di ieri sera, armato di un coltello ci circa 30 centimetri si avvicinava e minacciava un giovane che aveva parcheggiato il suo ciclomotore vicino ad un distributore di sigarette con la pretesa di consegnare il ciclomotore. La vittima con mossa fulminea riusciva a mettersi a bordo del mezzo ed a fuggire. Analoga situazione si verifica pochi minuti dopo, nella stessa zona, ai danni di una giovane donna ed anche questa riusciva ad allontanarsi ed essere privata della propria autovettura. Al terzo tentativo, portato a termine, riusciva ad impossessarsi di una autovettura opel crossland, la cui conducente, vistasi minacciata consegnava il veicolo al rapinatore solitario.

Immediatamente venivano allertate le centrali operative delle forze di polizia presenti sul territorio. La vittima, rappresentava che il veicolo poco prima rapinato era dotato di sistema satellitare installato dall’agenzia assicurativa. I militari, riuscivano a contattare l’agenzia assicurativa che in pochi istanti localizzava il veicolo in continui spostamenti tra alcuni comuni della provincia teatina, faceva rientro in quello di Pescara verso le ore 01,30.

Proprio all’altezza di via Tirino, una volta intercettata, speronava una Giulietta della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara, finendo la corsa contro il muro in cemento armato di una abitazione privata e conseguentemente su una autovettura regolarmente parcheggiata.

Il fuggitivo, vistosi oramai circondato dalla presenza di 4 autovetture dell’Arma di Chieti e Pescara, scendeva dal veicolo rapinato, puntandosi il grosso coltello alla gola e conseguentemente lo brandiva nei confronti dei militari presenti. A questo punto, vista la situazione di estremo pericolo, un militare della Sezione Radiomobile di Pescara estraeva la pistola ad impulsi elettrici Taser esplodendo un solo colpo in direzione del rapinatore, colpendolo sul lato sinistro del corpo riuscendo così ad immobilizzarlo ad ammanettarlo e in conseguenza privandolo del grosso coltello.

L’arrestato e’ ora ristretto presso la Casa Circondariale di Pescara e dovra’ quindi rispondere di due tentate rapine e di una consumata ai danni di automobilisti, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale e di porto di armi atti ad offendere.