Amelia, a piedi lungo il rato Terni - Orte, bastona un agente che cerca di fermarlo. Trentaduenne del Mali finisce in manette

AMELIA E' finito con un arresto il caso di un uomo che martedì pomeriggio si aggirava a piedi lungo il raccordo Terni-Orte. Armato di un bastone, l'ha usato per colpire al volto uno degli agenti della polizia stradale intervenuti per ripristinare la sicurezza. Tutto è iniziato intorno alle 16 di martedì 5 marzo, quando alla sala operativa della polizia stradale è arrivata la segnalazione di un uomo che si aggirava a piedi e in evidente stato di agitazione all'interno della galleria Fornaci, in direzione Terni. Quando gli agenti hanno provato a calmarlo, per tutta risposta lui si è lanciato in mezzo alla carreggiata. Un grave pericolo per se stesso e gli automobilisti in transito. Nel tentativo di fermarlo, uno dei poliziotti è stato colpito al volto dal bastone che l'uomo aveva con sè.Non solo. Approfittando del vantaggio, il maliano si dilegua. Il tentativo di fuga però si è concluso poco dopo in un bar fra Narni e Amelia.

Trasportato al comando della polizia stradale di Terni, l'uomo, con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In Italia con regolare permesso di soggiorno, il trentaduenne è comparso ieri in tribunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giudice Simona Tordelli ne ha convalidato l’arresto, disponendone la custodia cautelare in carcere in attesa del giudizio di merito.