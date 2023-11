Uragano «senza precedenti» si abbatte sulla Crimea, 2 milioni di persone al buio e guerra "congelata"

Un uragano si è abbattuto in Crimea e nel sud della Russia. Sono 1,9 milioni le persone rimaste senza elettricità. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia citato dall'agenzia Tass. Il bilancio, ancora provvisorio, è di due morti e 10 feriti, secondo i servizi di emergenza. A Sebastopoli, piu di 500 animali marini sono stati uccisi quando l’acquario locale e stato inondato dalla tempesta, ha scritto su Telegram il governatore della citta, Mikhail Razvojaev. Secondo il governatore, le previsioni meteorologiche non sono affatto rassicuranti al momento, con pioggia, neve e raffiche di vento fino a 30 metri al secondo attese in Crimea per lunedi.

Yemen, la guerra "nascosta" in mare: missili dei ribelli Houthi (sostenuti dall'Iran) contro cacciatorpediniere Usa. «Escalation significativa»

A Vitiazevo, vicino ad Anapa, la tempesta ha causato l’incaglio di una grande nave da carico battente bandiera del Belize, la Blue Shark, secondo la stessa fonte.

A Sochi, il maltempo ha interrotto il traffico ferroviario a causa della caduta di alberi sui binari.

Most of Ukraine is in the middle of snowstorms now. Many people are without electricity or heating, several roads have been closed. This is a highway in Odesa.



Rescuers and snow plowing equipment are working around the clock. pic.twitter.com/iJ5ZToyHIg

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 27, 2023