Yemen, la guerra "nascosta" in mare: missili dei ribelli Houthi (sostenuti dall'Iran) contro cacciatorpediniere Usa. «Escalation significativa»

Sale la tensione al largo dello Yemen, dove i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno lanciato missili contro un cacciatorpediniere statunitense. L'escalation di una guerriglia con le forze Usa avvenuta dopo che le truppe americane americane hanno liberato dai pirati una petroliera legata a Israele. «Domenica la USS Mason - ricorda il Daily Mail on line - aveva risposto a una richiesta di soccorso proveniente da una petroliera chimica collegata a Israele nel Golfo di Aden che era stata sequestrata dai ribelli armati. La cisterna di Central Park trasportava un carico di acido fosforico quando il suo equipaggio ha chiesto aiuto, dicendo di essere «sotto attacco da parte di sconosciuti».

Gaza, gli ostaggi liberati raccontano la vita nel buio dei tunnel: «Poco cibo, quando c'era. Ma non ci hanno picchiato»

La guerra "nascosta" in mare

Navi alleate di una task force antipirateria che opera nel Golfo di Aden e al largo delle coste della Somalia, inclusa la USS Mason, hanno risposto alla richiesta di aiuto e «hanno chiesto il rilascio della nave» non appena hanno raggiunto la petroliera. «Successivamente, cinque individui armati hanno lasciato la nave e hanno tentato di fuggire con la loro piccola imbarcazione», ha dichiarato in un comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti, aggiungendo: «Il Mason ha inseguito gli aggressori provocandone infine la resa».

« Escalation significativa »

Missili caduti in mare a 10 miglia dalle navi, tuttavia l'episodio è stato visto come «un'escalation significativa», hanno detto fonti a Fox, poiché mostra che i ribelli Houthi sono arrivati ​​​​al punto di minacciare le navi della Marina americana. I ribelli, appartenenti agli Houthi dello Yemen, sono stati ufficialmente riconosciuti come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump, fino a quando Biden non ha rimosso i militanti dalla lista nel 2021. I gruppi umanitari avevano affermato al momento della mossa di Trump che avrebbe potuto devastare ulteriormente il paese, che era precipitato nella guerra civile nel 2014. Sostenuto dall'Iran, il gruppo ha espresso sostegno ad Hamas in seguito all'attacco del gruppo terroristico contro Israele il 7 ottobre e da allora ha lanciato altri attacchi, compreso il lancio di missili verso Israele e contro altre navi nella regione.

La petroliera sequestrata domenica è stata identificata come la Central Park, battente bandiera della Liberia, dalla compagnia della nave Zodiac Maritime dopo il suo sequestro. Il governo dello Yemen, riconosciuto a livello internazionale, ha accusato dell'attacco i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, sebbene i ribelli che controllano la capitale, Sanaa, non abbiano riconosciuto né il sequestro né l'attacco missilistico. Il comando centrale non ha identificato gli aggressori, ma ha detto che lunedì mattina presto è seguito un lancio di missili dallo Yemen controllato dagli Houthi. "I missili sono atterrati nel Golfo di Aden a circa 10 miglia nautiche (18,5 chilometri) dalle navi", si legge nella nota.

«La USS Mason - stava concludendo la sua risposta alla chiamata di soccorso della M/V Central Park al momento del lancio dei missili. Non sono stati segnalati danni o feriti da nessuna delle navi durante questo incidente» il generale Michael Erik Kurilla, comandante dell'USCENTCOM, ha dichiarato: “La sicurezza del dominio marittimo è essenziale per la stabilità regionale. Continueremo a lavorare con alleati e partner per garantire la sicurezza e la protezione delle rotte marittime internazionali”.

Lunedì mattina presto, Zodiac ha detto che la nave trasportava acido fosforico e un equipaggio di 22 marinai provenienti da Bulgaria, Georgia, India, Filippine, Russia, Turchia e Vietnam. Erano illesi, si diceva. "Vorremmo ringraziare le forze della coalizione che hanno risposto rapidamente, proteggendo i beni nell'area e sostenendo il diritto marittimo internazionale", ha affermato la compagnia. La Zodiac Maritime, con sede a Londra, fa parte del gruppo Zodiac del miliardario israeliano Eyal Ofer.Il governo dello Yemen riconosciuto a livello internazionale, che ha sede nella vicina Aden, ha accusato i ribelli del sequestro in una dichiarazione alla loro agenzia di stampa statale. «Il governo yemenita ha rinnovato la denuncia degli atti di pirateria marittima compiuti dalle milizie terroristiche Houthi con l'appoggio del regime iraniano, l'ultimo dei quali è stato il dirottamento di Central Park», si legge nella nota. L’attacco è avvenuto in una parte del Golfo di Aden che è in teoria sotto il controllo delle forze governative ed è abbastanza distante dal territorio controllato dagli Houthi nel paese. Non risulta che i pirati somali operino in quella zona.

La Zodiac Maritime è stata presa di mira in precedenza nel corso di una guerra ombra durata un anno tra Iran e Israele riporta sempre il Daily mail. Nel 2021, un attacco di droni valutato dagli Stati Uniti e da altre nazioni occidentali come effettuato dall'Iran ha ucciso due membri dell'equipaggio a bordo della petroliera Mercer Street di Zodiac al largo delle coste dell'Oman. L'esercito britannico UK Maritime Trade Operations, che fornisce avvertimenti ai marinai in Medio Oriente, aveva emesso un avvertimento ai marinai che "due imbarcazioni bianche e nere che trasportavano otto persone in abiti di stile militare" erano state viste nell'area.

L'UKMTO colloca la posizione di Central Park a oltre 35 miglia a sud della costa dello Yemen, circa 50 miglia a est di Gibuti e circa 70 miglia a nord-est della Somalia nel Golfo di Aden, una rotta marittima chiave. «Il sequestro di Central Park arriva dopo che una nave portacontainer, la CMA CGM Symi, di proprietà di un altro miliardario israeliano, è stata attaccata venerdì da un presunto drone iraniano nell'Oceano Indiano. L'Iran non ha ammesso di aver compiuto l'attacco, né ha risposto alle domande dell'Associated Press su quell'attacco». Comunque sia il Symi che il Central Park si sono comportati come se dovessero affrontare una minaccia negli ultimi giorni. Le navi avevano spento i localizzatori del sistema di identificazione automatica, secondo i dati di MarineTraffic.com analizzati dall'AP. Si suppone che le navi mantengano attivo il loro AIS per motivi di sicurezza, ma gli equipaggi li spengono se sembra possano esser presi di mira. «Nel caso di Central Park, la nave aveva trasmesso l'ultima volta quattro giorni fa dopo aver lasciato il Canale di Suez in direzione sud nel Mar Rosso».

L’incidente è l’ultimo di una serie di attacchi nelle acque del Medio Oriente da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre. Ne è seguito il sequestro di una nave mercantile legata a Israele da parte degli Houthi nel Mar Rosso meridionale la scorsa settimana. Il gruppo, che ha anche lanciato missili balistici e droni armati contro Israele, ha promesso di prendere di mira più navi israeliane. La Galaxy Leader, una nave commerciale, sarebbe stata abbordata illegalmente da personale militare tramite un elicottero il 19 novembre: «La nave è stata poi avvistata nella zona del porto di Hodeidah, nello Yemen, gli Houthi hanno diffuso filmati drammatici che mostrano uomini pesantemente armati che cadono da un elicottero e sequestrano la nave mercantile nel Mar Rosso meridionale. Nella clip, gli uomini armati si sono avvicinati al ponte con le armi spianate mentre i membri dell'equipaggio alzavano le mani in segno di resa. Uno dei combattenti è stato filmato mentre attraversava la nave gridando "Allahu Akbar". La nave mercantile è stata intercettata mentre attraversava la penisola arabica in rotta verso l'India dopo aver lasciato la Turchia. Ora sembra che si sia fermato al largo della costa dello Yemen, che si trova a circa 1.600 miglia a sud di Israele. È registrata sotto una società britannica parzialmente di proprietà del magnate israeliano Abraham Ungar ed è attualmente affittata a una società giapponese. C'è preoccupazione per l'equipaggio della Galaxy Leader battente bandiera delle Bahamas, che secondo Galaxy Maritime è composto da cittadini provenienti da Bulgaria, Ucraina, Filippine, Messico e Romania. La nave è noleggiata dalla giapponese Nippon Yusen. Galaxy Maritime ha dichiarato: «Proprietari e dirigenti ritengono che il sequestro di questa nave rappresenti una grave violazione della libertà di passaggio per la flotta mondiale e una seria minaccia al commercio internazionale, la preoccupazione principale in questo momento è la sicurezza e l'incolumità dei 25 membri dell'equipaggio detenuti dagli autori di questo atto criminale».

Gli Houthi - ancora secondo l'analisi del Daily mail - non prendevano di mira direttamente gli americani da tempo, aumentando ulteriormente la posta in gioco nel crescente conflitto marittimo. Nel 2016, gli Stati Uniti hanno lanciato missili da crociera Tomahawk che hanno distrutto tre siti radar costieri nel territorio controllato dagli Houthi per rappresaglia ai missili lanciati in quel momento contro le navi della Marina americana, inclusa la USS Mason. Nel frattempo domenica la portaerei americana USS Eisenhower ha attraversato lo stretto di Hormuz ed è entrata nel Golfo Persico, hanno riferito le forze armate statunitensi. L'Eisenhower era accompagnato dall'incrociatore lanciamissili USS Philippine Sea, dai cacciatorpediniere lanciamissili USS Gravely e USS Stethem e dalla fregata francese Languedoc.