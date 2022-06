Ufo e Uap, la Nasa crea una commissione per svelare il mistero dei Fenomeni aerei non identificati

Dopo il ministero della Difesa, anche la Nasa ha istituito oggi una commissione per studiare i Fenomeni aerei non identificati, ovvero Uap, ovvero l'acronimo che cerca da qualche anno con scarso successo di sostituire Ufo, Oggetti volanti non identificati.

<iframe width="550" height="330" src="https://www.youtube.com/embed/JXQ7GfQGwxY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>