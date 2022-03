Ucraina, intelligenza artificiale in guerra: Kiev userà il riconoscimento facciale Clearview per individuare «russi assassini»

L'Intelligenza artificiale entra in guerra. Da sabato 12 marzo l'Ucraina ha iniziato a utilizzare il software di riconoscimento facciale di Clearview Ai. La stessa società Clearview è stata al centro delle polemiche in Europa e in Italia ha ricevuto una multa da 20 milioni di euro dall'Autorità garante per la Privacy.

L'azienda statunitense ha inviato una lettera all'Ucraina offrendo gratuitamente i suoi servizi di ricerca avanzati che permettono di individuare i volti tramite l'intelligenza artificiale per «scoprire assassini russi, combattere la disinformazione e identificare i morti. Non è chiaro per cosa il ministero della Difesa stia utilizzando il software, ma l'amministratore delegato di Clearview ha affermato di aspettarsi che altre agenzie ucraine inizino a utilizzare il servizio nei prossimi giorni. Tra gli utilizzi ci potrebbe essere quello della segnalazione di persone di interesse ai checkpoint, come segnala Lee Wolosky, un consigliere di Clearview ed ex diplomatico negli Stati Uniti.

Cosa è Clearview, la società con un database da 10 miliardi di volti

La società dichiara di possedere un database di oltre 10 miliardi di immagini di volti

di persone di tutto il mondo, estratte da fonti web pubbliche tramite web scraping. Grazie a questo database, l'azienda offre un servizio di ricerca e di creazione di profili basati su dati biometrici che possono essere arricchiti con altre informazioni come geolocalizzazione, titolo, pagina web di pubblicazione e data.

La società al centro delle polemiche in Europa per violazioni della privacy

Clearview AI è stata al centro delle polemiche, soprattutto per violazioni della privacy dei dati in tutto il mondo. La scorsa settimana l'Italia ha multato la società per 20 milioni di euro per aver violato le leggi sulla privacy dei consumatori Ue e ha ordinato di cancellare tutti i suoi dati sui residenti in Italia. L'Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito ha ordinato alla società di interrompere l'elaborazione di tutti i dati degli utenti a novembre e la Francia ha emesso un ordine simile a dicembre.