Domenica 13 Marzo 2022, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 16:48

Sceneggiatrice, first lady dell’Ucraina assediata, innamorata del suo popolo, della sua terra e, soprattutto, del marito, il presidente Volodymyr Zelensky, ex comico diventato oggi eroe nazionale. Olena Zelenska vive con i due figli in una località segreta, ma anche lei ha deciso di non fuggire: è rimasta in Ucraina ed è una delle donne della resistenza. È lei la vera forza del presidente e, infatti, è l’obiettivo numero 2 dei russi. Sui social - più di 2 milioni di follower su Instagram - motiva il popolo e lo incoraggia, scrive parole d’amore e di forza. Pubblica cronache quotidiane delle città devastate dalle bombe e racconta la storia di chi cerca di sopravvivere e di chi combatte. Lei e Zelensky hanno 44 anni, si sono conosciuti al liceo e poi si sono innamorati all'università, dove lui studiava giurisprudenza. Olena all’epoca si era iscritta ad architettura, ma seguendo lui, comico dilettante, si era appassionata al mondo dello spettacolo e aveva cambiato corso: sceneggiatura.

La first lady eroina della resistenza ucraina

«Sono Olena Zelenska, sono la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia e nel 2013 nostro figlio. Sono una scrittrice e un architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin», si legge in uno dei post. Olena era la sceneggiatrice della serie tv in cui Zelensky vestiva i panni del presidente perfetto e oggi è in prima fila nel sostenere il suo popolo. Il primo giorno dell’invasione, quando le bombe russe hanno iniziato a cadere, ha pubblicato la foto della bandiera ucraina. Sotto, un messaggio di incoraggiamento: «Miei cari! Ucraini! Siete fantastici, sono orgogliosa di vivere nel vostro stesso Paese. Si dice che tanta gente formi una folla, ma questo non vale per noi: noi siamo un esercito! Oggi non ci saranno panico e lacrime. Oggi sarò calma e fiduciosa. I miei figli mi stanno guardando e starò al loro fianco. Con mio marito e insieme a voi».

Il 26 febbraio ha pubblicato lo scatto del primo bimbo nato sotto i bombardamenti in un rifugio antiaereo: «Sarebbe dovuto succedere in una situazione completamente diversa, questi bambini sarebbero dovuti nascere sotto un cielo sereno. Nonostante la guerra, accanto a loro c’erano medici e persone premurose. Saranno protetti. Perché siete incredibili. In questi giorni siete diventati un esercito». Invita poi il popolo alla resistenza e promette che i bambini «vivranno in una Paese pacifico, che si è difeso».

E ancora, l’1 marzo, un pensiero alle donne che combattono: «Prima della guerra (che paura e come è ancora insolito dire questa parola) sapevo che in Ucraina ci sono due milioni di donne più degli uomini. Anche la nostra attuale resistenza è particolarmente femminile. Il mio inchino a voi, compatriote».



Il 25 gennaio, Olena ha pubblicato una foto in bianco e nero del marito, in occasione del suo compleanno: «Sai, sono sicuro che stai guardando me in questa foto. Perché mi guardi sempre così... Vorrei che ogni donna venisse guardata in questo modo. Solo chi ama veramente ha questo aspetto. Sento sempre il tuo amore. Finché sei così, non ho paura di niente. Abbiamo molte cose davanti a noi. Quindi prenditi cura di te. Dobbiamo realizzare tutto ciò che sogniamo insieme. Buon compleanno amore mio! Prometto di guardarti anche io, proprio così. Sempre!». Un mese dopo la Russia ha invaso il Paese.