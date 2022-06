Guerra in Ucraina, diretta. Le truppe di Mosca sfondano a Lysychansk, l’esercito di Kiev arretra. Blinken: la Russia ha già perso

Dopo quattro mesi, la guerra in Ucraina prosegue. La Russia preme, la tensione resta altissima. Le truppe di Mosca sfondano a Lysychansk, l’esercito di Kiev arretra.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 6.22 - La città di Lysychansk, gemella di Severodonetsk dalla quale la separa lo strategico fiume Severskij Donets, nell’oblast di Lugansk, è ora bloccata da sud dalle forze armate russe. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Mosca. In particolare, ha spiegato il portavoce del ministero, il battaglione Center, sotto il comando del generale Alexander Lapin, ha sfondato le difese dell’esercito ucraino e bloccato la città di Lysychansk. «Le formazioni e le unità del raggruppamento centrale delle forze sotto il comando del Col. Gen. Lapin hanno sfondato le difese ben preparate delle truppe ucraine prima di sconfiggere la parte avversaria e bloccare la città di Lysychansk da sud nello sviluppo dell’offensiva», ha detto il portavoce Igor Konashenkov. «Negli ultimi cinque giorni, i militari hanno liberato 11 centri abitati, fra i quali Loskutivka, Myrna Dolyna, Ustynivka».

APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Turchia: consenso per sbloccare export del grano LO SCENARIO Quattro mesi di guerra: esercito di Kiev logorato LA DECISIONE L'ok dei Ventisette alla candidatura di Kiev LO SCONTRO Arrivano i missili Himars, ma Mosca blinda IL FOCUS La strategia per sbloccare il tetto al prezzo del gas MONDO Foto MOSCA Putin, il missile Sarmat operativo entro fine anno UCRAINA Foto LA GIORNATA Raffineria russa in fiamme, colpita da due droni UCRAINA Truppe di Mosca, «morale instabile e diserzioni» LA GUERRA Diversi attacchi missilistici su Odessa LE DIVISIONI POLITICHE Armi, lite sulla risoluzione: maggioranza divisa LA DIRETTA Ucraina diretta, Medvedev: «Ue può sparire prima... GUERRA Russia: dimenticate i confini della vecchia Ucraina LA GIORNATA ​Putin, il discorso integrale a San Pietroburgo

Ore 6.02 - «L’Ucraina si sta difendendo con grande coraggio e resilienza. La Russia ha già perso». Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, parlando a margine di una serie di eventi sulla sicurezza alimentare a Berlino. «L’obiettivo di Putin era eliminare l’Ucraina, un paese indipendente e sovrano. Ha fallito. Un’Ucraina indipendente e sovrana durerà molto più a lungo di Putin», ha ribadito il segretario di Stato americano. «Quanto alla sua campagna militare, le forze russe hanno fallito pesantemente nel tentativo di catturare Kiev», ha detto ancora Blinken. «Le piccole conquiste della Russia sono state tutt’altro che decisive e hanno avuto un costo straordinariamente alto. Decine di migliaia di soldati russi sono stati uccisi o feriti dall’inizio dell’aggressione e la Russia continua a perdere un gran numero di carri armati, aerei, navi, equipaggiamenti e munizioni», ha sottolineato.

Nucleare, Ucraina vende energia alla Germania: «Così non sarete più dipendenti dal gas di Putin»

Putin, flop dell'aviazione russa: è senza piloti. Richiamati pensionati e mercenari della Wagner

Ofre 5.51 - «Lo diciamo tutti: L' Ucraina ha ottenuto lo status di candidato all'UE. Anche se dovremmo dire: L' Ucraina si è guadagnata lo status di candidato all'UE. Non è caduto dal cielo. L' Ucraina ha fatto molto per questo. Non dimentichiamolo e non vergogniamocene, anzi, andiamone fieri!». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su telegram torna a decidere per la decisione del consiglio Ue.

Ore 4.43 - Oltre 3.000 delfini nel Mar Nero sono morti a causa dell'invasione russa dell' Ucraina, secondo gli scienziati ucraini che lavorano nella riserva «Tuzlovsky Lymans», un parco naturale nazionale. Lo afferma il Guardian citando il sito indipendente Nexta che riferisce che «il lavoro dei sonar e le esplosioni impediscono loro di trovare cibo» e che i delfini morti sono stati trovati sempre più spesso sulle coste di Bulgaria e Romania, oltre che in Ucraina.