Draghi in Ucraina visita Irpin: «Hanno distrutto gli asili, ricostruiremo tutto»

Il premier Mario Draghi è in Ucraina e ha visitato Irpin. Ecco cosa ha detto: «Oggi ho visitato Irpin, un luogo di massacri compiuti dall'esercito russo. Sono fatti terribili, che turbano nel profondo e che condanniamo senza esitazioni. Diamo il nostro completo sostegno alle indagini degli organismi internazionali sui crimini di guerra». Il presidente del consiglio ha tenuto una conferenza stampa congiunta con i leader di Ucraina, Francia, Germania e Romania all'interno del complesso della presidenza a Kiev. «Ma oggi sentendo la spiegazione di colui che ci ha accompagnato a vedere il risultato di questi bombardamenti, ho sentito orrore ma ho sentito anche speranza. Speranza per la ricostruzione, speranza per il futuro. E noi oggi siamo qui per questo, per aiutare l'Ucraina a costruire il suo futuro», ha spiegato Draghi.