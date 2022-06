Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Il braccio di ferro su Kaliningrad, con l’applicazione delle sanzioni Ue da parte della Lituania ai carichi di merce “sanzionata” su rotaia ma anche su strada, porta alle stelle la tensione e mette in fibrillazione le cancellerie di Mosca e Bruxelles, creando allerta e nervosismo sui confini di Bielorussia e Russia coi Baltici. Mosca contesta il «blocco», lo considera «atto ostile» e minaccia «ritorsioni» con conseguenze gravi per la popolazione.

Ucraina, la giornata in diretta

Ore 6.37 - I russi continuano a sparare sulle aree di confine della regione di Sumy, nel nord dell'Ucraina, dove ieri 4 persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi dei droni kamikaze russi il 21 giugno. Lo scrive su facebook Dmytro Zhyvytskyy, capo dell'amministrazione militare regionale. «Sono state registrate un totale di 42 esplosioni sul territorio della comunità», ha aggiunto Zhyvytskyyi. I bombardamenti hanno danneggiato case, fabbricati agricoli, una scuola e un consiglio del villaggio. In una delle località, è stato bombardato e distrutto anche un parco pubblico.

Ore 5.45 - L'ambasciata russa a Washington finora non ha ricevuto richieste dall'amministrazione statunitense riguardo a due mercenari statunitensi catturati in Ucraina, secondo quanto dichiarato alla Tass dall'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov. «Non ci sono state richieste all'ambasciata - ha detto rispondendo alle domande dei media. «Non confermo di aver ricevuto una richiesta di questo tipo da parte degli Stati Uniti«, ha affermato il capo della missione diplomatica russa. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha dichiarato ieri che l'amministrazione statunitense è stata »in contatto con le autorità russe in merito ai cittadini statunitensi che potrebbero essere stati catturati mentre combattevano in Ucraina».

During a phone call with @AndrejPlenkovic, thanked for 🇭🇷 support for granting 🇺🇦 candidate status on the eve of the EU summit. The #3SI decision to involve 🇺🇦 as a participant will enhance 🇺🇦🇭🇷 practical cooperation in energy, transit & infrastructure spheres. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022

Ore 2.32 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel consueto video-messaggio al termine della giornata, ha affermato che il settimo pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia deve essere approvato il prima possibile. «In tutti i negoziati con i partner stranieri, sottolineo costantemente che il settimo pacchetto di sanzioni dell'UE è necessario il prima possibile. La Russia deve sentire la crescente pressione per la guerra e la sua aggressiva politica anti-europea», ha affermato il leader ucraino, ricordando le nuove minacce russe alla Lituania e le pressioni energetiche su alcuni paesi europei con il taglio delle forniture di gas. Secondo alcuni media internazionali l'Ue sta valutando l'imposizione di sanzioni sull'oro russo come parte del prossimo pacchetto di misure restrittive contro Mosca.

Ore 1.30 - L'esercito russo ha ottenuto dei successi nell'est dell'Ucraina. Lo ha reso noto lo stato maggiore di Kiev, secondo quanto riportano i media locali, spiegando che le truppe di invasione hanno conquistato i villaggi di Pidlisne e Myrna Dolyna nel sud-ovest della città di Severodonetsk ed hanno ottenuto «successi parziali» vicino all'insediamento di Hirske nell'oblast di Luhansk. All'inizio della giornata Kiev aveva annunciato la resa del villaggio di Toshkivka, sulla linea del fronte orientale.