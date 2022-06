Ucraina, la diretta della guerra. «L'ex sergente Usa Drueke è vivo Drueke»

Guerra in Ucraina, la diretta. Al 25esimo Forum Economico di San Pietroburgo, la Davos russa quest'anno inevitabilmente disertata dai big della finanza e della politica occidentali, Vladimir Putin sfodera la sua versione della storia. Dopo un iniziale ritardo per un attacco hacker al sistema di accredito dei partecipanti, lo zar si è lanciato in un discorso proseguito per ore - tra lo speech programmato e il flusso di commenti sul palco - accanto al presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e sollecitato dalle domande certo non aggressive della caporedattrice di Russia Today, la tv del Cremlino. Intanto il Regno Unito è pronto a formare migliaia di soldati ucraini e Boris Johnson, ieri di nuovo a Kiev, ha mostrato ancora una volta al presidente Zelensky l'altra faccia dell'Alleanza atlantica, affermando di comprendere che il leader in guerra non voglia scendere a patti con Putin. Nella giornata storica in cui Bruxelles ha aperto alla candidatura dell'Ucraina per l'ingresso in Europa grazie alla svolta segnata proprio ieri nel vertice col trio Draghi-Scholz-Marcon, il premier britannico ha usato come sempre ben altri toni. «Vi sosterremo finché non prevarrete», il messaggio cruciale al popolo aggredito dai russi.

Guerra Ucraina, la diretta

Ore 03:38 - L'ex sergente dell'esercito Alexander Drueke, che si teme sia finito in mani russe dopo essere scomparso in Ucraina questo mese, è vivo. Lo ha reso noto la famiglia citando un nuovo video che circola online e nel quale si rivolge alla madre Lois: «Mamma, voglio solo farti sapere che sono vivo e che spero di tornare a casa al più presto», dice, esprimendo il suo affetto per la genitrice e per il loro cane Diesel, ma senza rivelare dove si trova.