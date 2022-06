Ucraina guerra in diretta, l'esercito di Kiev si ritira da Severodonetsk, quarto mese dall'invasione: uccisi 338 bambini ucraini, 610 feriti

Guerra in Ucraina: l'invasione messa in atto dalla Russia oggi 24 giugno compie 4 mesi, diretta live del conflitto mentre continuano le reazioni alla luce verde accesa dall'Unione europea alla candidatura di Kiev per l'ingresso nella Ue.

La diretta

Ore 8.50 La Russia ingaggia piloti mercenari. L'intelligence britannica ritiene che la Russia stia utilizzando piloti mercenari della compagnia militare privata Wagner perché non dispone di personale adeguatamente addestrato e sta subendo perdite in combattimento nella guerra con l' Ucraina. Secondo fonti di intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito, l'esercito ucraino ha catturato il pilota di un aereo d'attacco russo Su-25, abbattuto il 17 giugno. Il pilota ha ammesso di essere un ex maggiore dell'aeronautica russa, che ha ottenuto un lavoro come mercenario militare del gruppo Wagner. L'intelligence ritiene che l'uso di dipendenti in pensione che attualmente lavorano sotto contratto «è probabilmente dovuto a una combinazione della mancanza di personale adeguatamente addestrato in Russia e delle sue perdite in combattimento». Durante le sue missioni, il pilota russo avrebbe utilizzato inoltre dispositivi GPS commerciali, piuttosto che apparecchiature di navigazione militari russe. «Questo probabilmente indica che gli aerei Wagner sono modelli Su-25 più vecchi e che l'aeronautica russa non fornisce a Wagner velivoli più moderni», ha affermato l'intelligence.

Ucraina candidata all'Ue

Ore 8.20 L'esercito ucraino si ritira. All'esercito ucraino è stato ordinato di ritirarsi da Severodonetsk in posizioni più fortificate. Lo ha dichiarato Serhiy Haidai, capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, secondo quanto riportato dall'agenzia ucraina Interfax. «Ora la situazione in cui le truppe si trovano - ha detto Haidai a Freedom TV - in posizioni disgregate da molti mesi, solo per essere lì, non ha senso. Il numero di morti nei territori non fortificati può aumentare ogni giorno. A Severodonetsk hanno già ricevuto l'ordine di ritirarsi in nuove posizioni fortificate e di combattere dalle nuove posizioni».

Ore 7.50 Bambini uccisi. Sono 338 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese, 610 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. Ieri un ragazzo di 13 anni è stato ustionato da una bomba al fosforo nella regione di Sumy e due bambini di 9 e 6 anni sono rimasti feriti a causa di bombardamenti delle infrastrutture civili a Chuhuiv, nella regione di Kharkiv, e della distruzione di edifici residenziali. Inoltre un bambino è stato ferito con colpi di artiglieria a Lysychansk, nell'oblast di Luhansk. Si è saputo della morte di 5 bambini e del ferimento di altri 5 a causa dei bombardamenti da parte degli occupanti del distretto di Volnovakha nella regione di Donetsk. A seguito dei bombardamenti da marzo a maggio da parte di militari russi di edifici residenziali a Mariupol, nella regione di Donetsk, 9 bambini sono stati uccisi e 8 bambini sono rimasti feriti in misura diversa. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 2.061 istituzioni educative, 213 delle quali sono andate completamente distrutte.

Ore 7.30 Kalingrad, Mosca attende. Mosca è determinata sulla questione dell'exclave di Kaliningrad ma non intende affrettare decisioni. A chiarirlo, parlando con la Tass, è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «Non c'è bisogno di correre, ma, allo stesso tempo, siamo pieni di determinazione», ha affermato. «Ci vorrà del tempo prima che vengano prese determinate decisioni». Mosca, ha quindi osservato, è assolutamente dalla parte della ragione sulla vicenda e sta analizzando la situazione e comunicando la propria posizione riguardo al blocco del transito dell'enclave. «Stiamo analizzando questa situazione nel modo più serio. Tramite il Ministero degli Affari Esteri, stiamo comunicando la nostra posizione», ha affermato, prima di ribadire: «in questa situazione, abbiamo assolutamente ragione». «Purtroppo non sono più i nostri partner, ora sono i nostri avversari», ha aggiunto. «Abbiamo bisogno di tempo per analizzare la situazione», ha poi ribadito. «Credo che anche i nostri avversari ne abbiano bisogno».

Ore 7.10 Le armi per arrivare alla trattativa. Solo la vittoria militare di Kiev convincerà la Russia a seri negoziati di pace: «le armi garantiranno la via diplomatica». Ne è convinto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che al Corriere della Sera dice che l'aggressione russa non riguarda solo le case ucraine, ma ogni famiglia europea. Dopo la recente visita di Draghi, Macron e Scholz si vedono unità e chiarezza di intenti: ci sono differenze, «ma in linea di principio si va assieme nella stessa direzione». Quanto alla via negoziale, i cannoni di Mosca continuano a sparare, dice Kuleba, ma per Kiev vale ancora ancora l'offerta di un summit Putin-Zelensky.