Uccide il cane con cento coltellate e lo getta nella spazzatura, choc in Arizona

Jacob Bushkin, 29 anni, è stato arrestato giovedì sera dopo che genitori e fratelli hanno trovato il corpo del loro golden retriever ferito a morte in un bidone della spazzatura vicino casa di Jacob a Scottsdale, in Arizona. L’uomo è stato accusato di aver ucciso il cane, di nome Cub, e per abusi sugli animali. La polizia ha detto che il golden retriever era vivo quando è stato accoltellato più di 100 volte da Jacob, e che alla fine con un fendente gli ha tagliato la gola. La sua famiglia che ha trovato Cub lo hanno portato in un ospedale veterinario, ma il cane era già morto. Jacob, intanto, ha provato a difendersi spiegando che non aveva “preso le sue medicine” e che non dormiva da giorni.

Il suo ex coinquilino, ascoltato dalla polizia ha detto che il ragazzo ha problemi di salute mentale: «Jacob mi spaventava con il suo comportamento bipolare e schizofrenico». Bushkin viveva da solo e la sua pagina di Facebook mostra diverse immagini del cane, Cub era praticamente una parte importante della sua vita. «Cosa sia accaduto è davvero difficile dirlo», dice una sua amica. Ora è detenuto in un carcere locale con un bond da $ 300.000 e il suo avvocato, Ryan Tait, non ha commentato le accuse.

