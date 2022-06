Usa, Frank Atwood sarà giustiziato con un'iniezione. Nel 1984 aveva rapito e ucciso una bimba di 8 anni

Dead man walking: Frank Atwood sarà giustiziato, la Corte Suprema ha negato l'ultimo tentativo di ritardare la morte. L'uomo, 66 anni, è stato condannato a morte in Arizona per aver ucciso una bambina di 8 anni nel 1984. L'esecuzione avverrà come previsto oggi, alle 10 locali, nella prigione di stato di Florence, Arizona, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha detto no alla sospensione richiesta dal suo avvocato. Atwood ha rifiutato l'ultimo pasto continuando nel suo digiuno.

Rapimento e omicidio nel 1984

Frank Atwood è stato condannato per il rapimento e l'omicidio di Vicki Lynne Hoskinson, una bambina di 8 anni. Il corpo della piccola fu trovato mesi dopo del deserto di Tucson, dopo essere scomparsa mentre andava in bicicletta verso una cassetta delle lettere per spedire un biglietto di auguri a sua zia. Secono le indagini svolte Atwood ha rapito Vicki ma gli esperti non sono mai stati in grado di determinare la causa della morte. Da allora è rimasto nel braccio della morte per oltre 40 anni, poiché i suoi avvocati hanno ripetutamente cercato di sospendere la sua esecuzione. E mercoledì, mentre i suoi avvocati stavano continuando a lottare per fermare l'esecuzione, Atwood ha detto no ad un ultimo pasto, dicendo che stava digiunando, prima di accettare però una sfilza di spuntini.

I am at the state prison in Florence, Arizona to witness the execution of Frank Atwood. I am required to leave my phone and laptop in the car. Follow @curtis_chels and @azcentral for updates https://t.co/4a9whdE3sn pic.twitter.com/9CqCQ9Zcm5 — Jimmy Jenkins (@JimmyJenkins) June 8, 2022

L'iniezione letale

Gli avvocati di Atwood hanno sostenuto nei documenti del tribunale che le sue condizioni degenerative della colonna vertebrale gli avrebbero reso terribilmente doloroso essere legato sulla schiena a una barella, dove i condannati giacciono mentre ricevono iniezioni letali. I pubblici ministeri hanno risposto che Atwood può alleviare il suo dolore appoggiandosi con un cuscino sulla barella - che ha una funzione di inclinazione - e hanno detto che può continuare a prendere i suoi antidolorifici. Martedì, la corte d'appello federale ha respinto anche la loro richiesta di soggiorno. La squadra di Atwood ha cercato di portare il suo caso sia alla Corte Suprema dell'Arizona che alla Corte Suprema degli Stati Uniti in un ultimo disperato tentativo di impedirne la morte. Hanno detto alla Corte Suprema degli Stati Uniti che l'aggravante che ha reso il suo crimine idoneo alla pena di morte è stato applicato non correttamente. Il giudice della Corte Suprema Elena Kagan ha negato la richiesta circa un'ora prima dell'inizio dell'esecuzione.

La battaglia legale

Secondo la legge dello stato dell'Arizona, i condannati a morte possono scegliere tra una camera a gas e un'iniezione letale- Atwood ha optato per l'iniezione letale, il metodo di esecuzione predefinito dello stato. Ma anche se non ha scelto la camera a gas, gli avvocati di Atwood hanno contestato le procedure letali del gas dell'Arizona, sostenendo che Atwood ha il diritto di scegliere tra metodi di esecuzione costituzionali. Hanno suggerito che lo stato cambiasse il suo gas letale da gas di acido cianidrico a gas di azoto perché l'azoto produrrebbe morti indolori. Hanno poi affermato che il protocollo che utilizza gas acido cianidrico - che è stato utilizzato in alcune precedenti esecuzioni statunitensi e dai nazisti per uccidere 865.000 ebrei nel solo campo di concentramento di Auschwitz - è incostituzionale e produrrebbe livelli di dolore agonizzante nelle esecuzioni. I pubblici ministeri dell'Arizona, tuttavia, hanno risposto che le esecuzioni con azoto sono «non provate e non testate».

Il secondo prigioniero dopo Clarence Dixon

Arizona, California, Missouri e Wyoming sono gli unici stati con leggi sull'esecuzione di gas letali vecchie di decenni ancora in vigore. E l'Arizona, che ha eseguito l'ultima esecuzione della camera a gas negli Stati Uniti più di due decenni fa, è l'unico stato con una camera a gas funzionante. Negli ultimi anni, Oklahoma, Mississippi e Alabama hanno approvato leggi che consentono esecuzioni con azoto, almeno in alcune circostanze. Altre contestazioni: gli avvocati di Atwood hanno ottenuto che don Paisos potesse accompagnare Atwood nella stanza da letto e imponendogli le mani, pronunciando una preghiera udibile, pur tacendo durante i "punti critici" del processo di esecuzione. Paisos ha testimoniato davanti al Board of Executive Clemency dell'Arizona a maggio di essere certo che Atwood abbia vissuto «una completa trasformazione della vita» quando si è convertito all'ortodossia greca mentre era incarcerato. Ha affermato che l'autenticità della fede di Atwood era a un livello che non aveva visto in centinaia di altri, e ha detto che Atwood «ha immancabilmente seguito le mie istruzioni» e si è attenuto a una routine quotidiana di preghiera», secondo Arizona Central.

Se l'esecuzione di oggi non verrà interrotta da un'azione giudiziaria, Atwood sarà il secondo prigioniero dell'Arizona ad essere messo a morte in meno di un mese, dopo l'esecuzione di Clarence Dixon. Gli oppositori della pena di morte temono che l'Arizona ora inizierà a giustiziare un flusso costante dei 112 prigionieri attualmente detenuti nel braccio della morte.