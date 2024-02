Tenta di rapire una giovane di 11 anni, ripreso dalle telecamere e arrestato

La polizia di Glendale, in Arizona (Stati Uniti) ha pubblicato un video ripreso da alcune telecamere di sorveglianza che mostrano il tentativo di rapimento di una ragazza di 11 anni mentre andava a scuola venerdì mattina. La vittima è riuscita fortunatamente a fuggire e per questo è stata elogiata dalle forze dell'ordine le quali, riporta ABC, hanno affermato che la giovane ha fatto esattamente ciò che doveva per evitare che la situazione peggiorasse. L'uomo sospettato, un 37enne residente nella zona con precedenti penali tra cui un tentato omicidio e aggressione aggravata, è stato arrestato.