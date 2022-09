Haboob in Arizona, tempesta di sabbia alta 1800 metri

Mercoledì 7 Settembre 2022, 19:18

Una enorme tempesta di sabbia e polvere, alta circa duemila metri e larga più o meno 80 chilometri. Numeri davvero impressionanti. È successo in Arizona, negli Stati Uniti. Questo fenomeno ha un nome ben preciso, è arabo ed è haboob. Spesso si verifica nelle aree desertiche, dall’Africa sahariana all’Australia passando per il Messico. Quando si verificano fenomeni atmosferici molto violenti come questo in un paesaggio desertico, succede che il vento sollevi grandi quantità di sabbia. Questa si addensa fino a formare un’enorme massa che si sposta molto velocemente