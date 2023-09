Terremoto Marocco, oltre 2.500 i morti. Il team italiano: in alcune zone nessun soccorso. Rabat: in questa fase aiuti da solo quattro Paesi

Aggiornamenti in evidenza

Decine di migliaia di persone hanno trascorso in Marocco la terza notte all'aperto, mentre sui monti dell'Atlas continua la disperata corsa contro il tempo per salvare i sopravvissuti dalle macerie, dopo il terremoto di magnitudo 6,8 che venerdì ha ferito il Paese, provocando crolli, strade interrotte, la distruzione di interi villaggi con oltre 2.122 morti e 2.400 feriti gravi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità marocchine. E mentre negli ospedali si accalcano le file per donare il sangue, il governo marocchino ha confermato di aver accettato aiuti di emergenza solo da Regno Unito, Spagna, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e che le squadre di soccorso di questi Paesi sono in viaggio verso il Marocco.